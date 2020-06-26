Слава Каминская разжигает слухи о беременности фото с животиком: фаны решили, что это ради хайпа

Участница группы НеАнгелы Слава Каминская удивила смелым фото, на котором позирует топлес рядом с медицинской кушеткой. Певица сфотографировалась в профиль с округлившимся животом, намекнув на третью беременность. Я надеялась, это колбаса, – написала 35-летняя исполнительница, добавив смеющийся смайлик.
Поклонники Каминской по-разному восприняли ее селфи. Одни решили, что она пытается хайпить, а другие поверили в скорое пополнение в ее семье. “Колбаска-то с рулькой была”, “Это батон!” – пишут в комментариях. – “А я думаю, что это малыш”, “Все равно красотка”.
Слава Каминская воспитывает двоих детей от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым развелась в 2019 году.
- Ранее Слава Каминская опубликовала ролик из клиники пластической хирургии. Певица лежит на операционном столе и постепенно входит в медикаментозный сон.
- Позже она призналась, что сделала липосакцию. Солистка “НеАнгелов” добавила, что она ни в коем случае не пропагандирует такой метод коррекции фигуры, а просто делится информацией, которую “некоторые продают за деньги”.