Слава Каминская разжигает слухи о беременности фото с животиком: фаны решили, что это ради хайпа

Участница группы НеАнгелы Слава Каминская удивила смелым фото, на котором позирует топлес рядом с медицинской кушеткой. Певица сфотографировалась в профиль с округлившимся животом, намекнув на третью беременность. Я надеялась, это колбаса, – написала 35-летняя исполнительница, добавив смеющийся смайлик.

Фото: instagram.com/babaslavka

Поклонники Каминской по-разному восприняли ее селфи. Одни решили, что она пытается хайпить, а другие поверили в скорое пополнение в ее семье. “Колбаска-то с рулькой была”, “Это батон!” – пишут в комментариях. – “А я думаю, что это малыш”, “Все равно красотка”.

Слава Каминская воспитывает двоих детей от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым развелась в 2019 году.