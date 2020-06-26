Мы все ближе к такому решению: Кличко напугал киевлян возобновлением транспортного карантина

В Киеве снова могут ввести жесткие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

Об этом на брифинге заявил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, вирус не отступает. Потому, в случае дальнейшего роста количества больных и уменьшения свободных мест в больницах, власти будут вынуждены вернуться к строгим ограничениям.

Ужесточенные карантинные меры коснуться и работы общественного транспорта. Кличко подчеркнул, что власти все ближе к такому решению.

“Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Но ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать, что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться, и не соблюдают дистанцию, собираются большими компаниями”, – отметил мэр.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро пятницы, 26 июня в Украине зафиксировано 41 117 заразившихся коронавирусом, за сутки добавилось 1109 новых случаев.