Северодончанин, который жестоко избил жену возле кафе, ранее проходил службу в рядах полиции. ВИДЕО

После семейной ссоры – в реанимацию. 28-летняя северодончанка, которую жестоко избил муж, сейчас в тяжелом состоянии. У нее перелом костей черепа. Все произошло в ночь на 24 июня возле одного из ресторанов города. Администрация и сотрудники заведения ситуацию комментировать отказались.

Об этом сообщает ТРК “Донбасс онлайн”.

“Сейчас известно, что между ними (супругами, – ЛР) произошел конфликт на почве употребленного алкоголя, – рассказала спикер Северодонецкого отдел полиции Татьяна Кириленко. – Женщина на данный момент находится в больница. Она пришла в себя, но она не помнит, что произошло. Следователи выясняют, что предшествовало трагедии и что именно случилось”.

Если в суде будет доказана вина нападающего, то ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Также Татьяна Кириленко подтвердила, что мужчина, избивший жену, проходил службу в рядах полиции, но в 2018 году уволился и сейчас не имеет отношения к правоохранительной системе.

“Сейчас подозреваемый задержан по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей ст.121 УК Украины “Умышленное тяжкое телесное повреждение””, – добавила спикер.