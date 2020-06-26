Представлялся генералом: СБУ задержала “советника президента”, вымогавшего миллион, фото

В Виннице СБУ задержала экс-сотрудника милиции, который, представляясь советником президента, требовал у местного предпринимателя более 1,1 миллиона гривен.

Как сообщает “источник”, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, бывший полковник милиции имел удостоверение работника Офиса Президента. Вместе с двумя сообщниками он угрожал коммерсанту физическим насилием и уничтожением имущества, требуя возврата несуществующего долга. За эту сумму правоохранитель обещал не препятствовать предпринимателю в ведении бизнеса.

Правоохранители задержали трех фигурантов согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы “долга”.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины планируется объявление фигурантам подозрений в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, возможно причастных к правонарушению.

Как писал “источник”, председатель Кропивницкого ОГА Андрей Балонь, которого арестовали 25 июня, вместе с еще одним должностным лицом этой же ОГА требовал деньги у руководителей некоторых контролирующих структур региона.