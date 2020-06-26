В Днепре застрелился полковник, воевавший на Донбассе: фото и фамилия

Полковник полиции Павел Савенко, который воевал на Донбассе, покончил жизнь самоубийством в Днепре, выстрелив себе в голову из карабина.

Как передает “источник”, об этом сообщает “Днепр оперативный” со ссылкой на собственные источники.

Трагедия случилась на улице Янгеля. Жена полицейского пришла домой с ребенком после прогулки около 20:30. Женщина увидела, что в одной из комнат двери закрыты изнутри. Когда она смогла открыть дверь, то обнаружила труп своего мужа. Мужчина выстрелил себе в правый висок. Рядом с ним был карабин и гильза от патрона.

Отмечается, что посмертной записки в квартире не обнаружили. Жена правоохранителя не понимает, почему ее муж решил покончить жизнь самоубийством.

В соцсетях друзья и коллеги искренне сочувствуют утрате.

“Полковник полиции Савенко Павел Евгеньевич был тем офицером, который растворялся в работе до последней капли, отдавал всего себя, не жалея ни времени, ни сил“, – пишет Денис Пефтиев.

Как сообщал “источник”, ранее под Полтавой из собственного ружья застрелился начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения ГУНП в Полтавской области и член тендерного комитета областного главка Игорь Компаниец.