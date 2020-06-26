“Его единственная вина – безграничная и горячая любовь к Украине”: НВФ в Донецке держат в “СИЗО” 20-летнего парня

20-летнего Богдана Максименко задержали боевики “ДНР” во временно неподконтрольном Донецке.

Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека.

10 апреля 2020 года к нему домой пришли люди в форме, обыскали квартиру, изъяли технику и забрали Богдана. Родственники парня 73 дня не знали, где он находится.

“В конце концов, выяснили – в Макеевке, в так называемом СИЗО так называемого министерства госбезопасности, который расположен на территории колонии №97. А потом даже смогли передать первую передачу. В частности, лекарства. Богдану они необходимы, ведь врожденный порок сердца и нуждается в медицинском опеки. Но самое главное – с помощью передачи удалось подтвердить факт похищения и содержания парня”, – сказано в сообщении.

Его крестная мама Наталья рассказывает, что Богдан, несмотря на то, что жил на оккупированной территории, никогда не скрывал своей гражданской позиции. Он записывал песни на украинском и распространял их в социальных сетях.

На странице Богдана в фейсбуке много постов об Украине. Он радуется освобождению пленника Кремля Олега Сенцова, слушает песни “Океана Эльзы” и поздравляет всех с Днем украинского флага.

Сейчас Богдана НВФ ” обвиняют” по нескольким статьям. Пообщаться с теми, кто задерживал Максименко, родным до сих пор не удалось.

“Мы решили рассказать о Богдане и добиваться включения парня в списки на обмен и освобождение юноши. Его единственная вина – безграничная и горячая любовь к Украине “, – говорит Наталья.