Надевали противогаз и “баловались” зажигалкой: жертва копов в Кагарлыке рассказала про их зверства

Нелля Погребецкая, жертва изнасилования полицейскими в Кагарлыке, рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить.

Об этом она рассказала в интервью “Украинской правде”.

По ее словам, сначала допрос вел Николай Кузив. Он надел на девушку противогаз, ей показалось, что он хочет ее задушить, но она смогла вырваться. Во время потасовки у нее пошла из носа кровь.

“Я посмотрела в зеркало – все в крови, даже не чувствовала уже ничего. Он говорит “Умывайся водой”. А воды не было, так я рукавом утерлась. Уже даже боли не испытывала. В отделении были люди и они все слышали, а некоторые и видели, но никто мне не помог. После того, как я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулак, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, снова толкал. И зажигалкой баловался. (Нелля показывает ожоги на коже)“, – рассказывает девушка.

Она добавила, что кроме этого полицейский пугал ее, что ударит электрошокером.

“А потом я испугалась, как надели этот противогаз, дышать стало невозможно уже, пописала в штаны раз, второй раз. Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться – не знаю“, – рассказала Нелля, добавив, что паспорта у нее нет до сих пор.

После того, как над ней поиздевался Николай, он передал ее второму полицейскому, Сергею Сулиме.

“Уже как поиздевался надо мной, у меня уже силы не было. А этот Сергей потом пришел, его не было, и начал это “Я тебя сегодня разорву, будешь моя сегодня. Думаю, это будет бить, или что он будет делать. А он меня в 1 или 2 ночи завел в кабинет, где был диван. И уже давай ко мне “Раздевайся, все“, – рассказывает ужасные подробности девушка.

Потом Николай ушел, а Сергей продолжал издеваться над Неллей до 4 утра.

“Сергей в 4 часа меня и то не хотел отпускать, я же просила, как могла, и на колени становилась, и все. Только отпустите меня, потому что придет Николай и меня снова будет убивать. Он меня выпустил“, – рассказала девушка.

При этом, Сергей тоже засобирался домой и за ним приехала машина, он предложил подвезти девушку, которую только что насиловал, но она не согласилась.

“А я пошла в парк. Не пошла, а быстро побежала. Все болело, но думаю, лишь бы спрятаться: испуганная, вся трушусь...”, – добавляет Нелля.

Она рассказала обо всем матери, но продолжала бояться дальнейших издевательств копов.

“Говорила так, как есть, а о Сергее не говорила, что изнасиловал. Потом приехала, то маме уже все рассказала. Думаю, что я буду молчать, в любое время приедет и будет меня опять насиловать. Или Алю (младшую сестру) тоже говорил, что в лес вывезет, или на трассу поставит“, – говорит жертва полицейских.

Как сообщал “источник”, Неллю Погребецкую с 25 июня взяли под круглосуточную охрану. В ее доме также оборудовали тревожную кнопку вызова полиции.