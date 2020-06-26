“Готовься”: олимпийский чемпион по спортивной гимнастике вызвал непобежденного боксера на бой

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев посетил тренировочный лагерь известного боксера Дениса Беринчика и в шутку вызвал его на бой.

Соответствующее фото титулованный спортсмен выложил в Instagram.

На снимке Верняев предстал с тренером по боксу Егором Голубом. В комментарии к посту гимнаст написал: “Денис Беринчик, готовься к спаррингу. Сейчас меня Егор Голуб погоняет и встанем с тобой раз на раз“.

Instagram Олега Верняева

На профессиональном ринге Беринчик провел 13 боев и одержал победы во всех из них. Верняев побеждал на Олимпийских играх-2016, чемпионате мира, чемпионатах Европы и Европейских играх.

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