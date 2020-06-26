Киев замер в утренних пробках: карта самых проблемных мест

По состоянию на утро пятницы, 26 июня, в Киеве возникли огромные пробки.

Пробки видны на онлайн-карте города.

“Традиционно” стоит Окружная дорога, Северный мост, и центральные улицы столицы. Заторы есть на проспекте Победы от станции местро “Политехнический институт” до бульвара Тараса Шевченко, где также затруднено движение.

Утром заторы и на Набережном шоссе. Небольшие пробки на Подоле. Частично стоит улица Новоконстантиновская.

Также затруднено движение и на некоторых участках дорог, что можно посмотреть на карте.

Напомним, как ранее сообщал “источник”, украинцев ждут три выходных подряд, которые можно весело и интересно провести в Киевской области. Отдыхать от работы будем 27, 28 и 29 июня.