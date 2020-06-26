Звездное перевоплощение: Маша Ефросинина показала себя до и после макияжа

Украинская телеведущая Маша Ефросинина продемонстрировала свое beauty-перевоплощение. Звезда поделилась коротким видео, на котором показала, как выглядит до и после нанесения профессионального мейкапа.
Соответствующий ролик знаменитость обнародовала на личной странице в Instagram. Сначала артистка позирует с распущенными волосами и без косметики на лице. А через мгновение появляется в кадре с эффектным макияжем и собранными в пучок волосами.
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В подписи к видео Ефросинина сообщила, что вернулась к работе после карантина.
В комментариях к ролику подписчики ведущей отметили, что они выглядит одинаково отлично как с макияжем, так и без него. “Маша, вы красавица и до и после”, “Какая же вы красотка”, “Сильно красивая”, “И до и после красотка”, “Маша, вы прекрасная и без макияжа”, “Невероятная и до, и после макияжа”, – восхищаются фолловеры.
- Ранее Маша Ефросинина поделилась курьезной историей, которая произошла с ней в одном из столичных заведений. Ведущая стала случайным свидетелем разговора, который касался ее новой стрижки.
- Также телеведущая показала, как ее 5-летний сын Саша сам складывает свои вещи перед сном. Для этого мальчик использует простое приспособление из листа картона.