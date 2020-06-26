Апелляция по аресту Стерненко: онлайн трансляция заседания суда

Киевский апелляционный суд 26 июня рассматривает апелляцию на меру пресечения одесском активисту Сергею Стерненко, которого отправили на двухмесячный круглосуточный домашний арест.

Как написал Стерненко в Facebook, у суда собралось большое количество полиции, Нацгвардии и судебной охраны.

“Заседание по обжалованию моего ареста начнется через час, а в Киевском апелляционном суде уже очень много полиции/Беркута/нацгваридии/судебной охраны. Больше даже чем во Шевченковским судом. Если бы суд был справедливым – потребности в такой армии не было”, – сказано в публикации.

Новость дополняется