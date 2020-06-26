“Слуга народа” с интересным прошлым: источники назвали главного кандидата в мэры Харькова

В “Слуге народа” определились с основным кандидатом в мэра Харькова, им стал IT-предприниматель Роман Катеринчик.

По словам сразу нескольких источников “источника”, его кандидатуру уже фактически утвердил Владимир Зеленский.

Также они говорят о довольно хороших отношениях между Кернесом и Катеринчиком.

“Главная причина – он, Катеринчик, собирается сам профинансировать выборы. Он более ресурсный, с точки зрения финансов. И Кернеса эта кандидатура больше всего устраивает. Он работал с Кернесом и его близкий друг – Олег Дробот (заместитель мэра Харькова по вопросам цифровой трансформации, – “источник”). В общем, Катеринчик понятный Кернесу человек”, – комментирует собеседник “источника” в парламенте.

Катеринчик основатель компаний Artjoker и Turboseo, которая в том числе, занималась раскруткой на прошлых выборах Геннадия Кернеса. Еще одна интересная деталь из биографии Катеринчика: на выборах 2019 года он вошел в первую десятку партии Анатолия Шария.

Подробнее о выборах мэра Харькова читайте в материале “источника” – Убрать Кернеса: сможет ли Харьков сменить своего мэра.