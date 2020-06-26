На КПВВ «Новотроицком» из-за отсутствия смартфонов ночуют 30 человек

На КПВВ «Новотроицкое» 32 украинца, планировавшие въехать на подконтрольную Украине территорию, не могут пересечь блокпост, так как у них не оказалось смартфонов, чтобы установить приложение Дій вдома, необходимое для контроля самоизоляции.

Об этом сообщает Агентство ООН по правам беженцев в Украине, передает ДонПресс

В ООН отметили:

«Согласно мерам безопасности, связанным с COVID-19, их попросили загрузить приложение Дій вдома на свои телефоны, чтобы выполнить условие самоизоляции. Однако у 32 человек смартфонов не было. Как следствие, им было запрещено пересечение линии разграничения».

При этом, люди не могут вернуться на неподконтрольные Украине территории, «так как их имена отсутствуют в предварительно утвержденном списке». На данный момент люди спят в палатке возле КПВВ. Среди ночующих пожилые люди, двое детей, трое онкобольных и один инсулинозависимый человек. Кроме того, в ООН уточнили: