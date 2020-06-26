Важно: на КПВВ “Станица Луганская” возобновлена работа электрокаров

В связи с открытием КПВВ «Станица Луганская» Гуманитарная миссия “Пролиска”, работающая при поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине, 25 июня возобновила работу двух электрокаров, которые подвозят лиц из числа уязвимых категорий на участке в «нейтральной» зоне длиной 820 м.

Об этом сообщает пресс-служба миссии в ФБ.

Услугами электрокаров за вчера уже воспользовались 414 человек. Всего через КПВВ в обе стороны были пропущены 864 человек: 427 в сторону неподконтрольной территории и 437 в сторону подконтрольной территории.

«Спустя три месяца вынужденной остановки из-за карантина электрокары гуманитарной миссии” Пролиски “снова вышли на дистанцию ​​от моста над рекой Северский Донец до КПВВ« Станица Луганская » – сообщил глава гуманитарной миссии «Пролиски» Евгений Каплин. – После звонка луганчанки с инвалидностью, которая сообщила мне, что вынуждена была отдать 500 гривен «тачечнику», так как физически быть не может по жаре дойти километр в демилитаризованной зоне – от моста до КПВВ, мной было принято решение о возобновления движения электрокаров. Вчера мы получили Соответствующие согласования на возобновление работы электрокаров от Областной государственной администрации, Госпогранслужбы и Штаба Операции Объединенных Сил и сегодня в 9 утра электрокары вернулись на дистанцию ​​с соблюдением всех мер карантина ».

Напоминаем, что социальные перевозки на электрокарах осуществляются командой пролиски – Станица Луганская бесплатно и рассчитаны на лиц следующих категорий:

• лица с инвалидностью 1 группы (при наличии документов, подтверждающих инвалидность или при явных признаках инвалидности);

• немобильные (с 1-м сопровождающим лицом), маломобильные лица, лица старше 75 лет;

• женщины с явными признаками беременности;

• малолетние дети до 3-х лет в сопровождении 1-го взрослого (родственника или опекуна).

Отмечаем, что в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на электрокарах одновременно могут проехать не более 3-х человек, который сидят в шахматном порядке. Для исключения тесного контакта водитель полностью изолирован от пассажиров. Поручни и сиденья регулярно обрабатываются дезинфицирующим средствами. Кроме того, в связи с карантинными мерами водитель и пассажиры обязаны носит защитные маски или респираторы.