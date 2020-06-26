Ехали пассажиры с коронавирусом: новые детали смертельного ДТП с маршруткой на Закарпатье

У троих пассажиров маршрутки, которая попала в ДТП на Закарпатье, обнаружили коронаиврус.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Согласно процедуре, всем кого привозит “скорая” в больницу во время госпитализации делают экспресс-тест на COVID-19. У всех троих, которых госпитализировали в ЦГКБ Ужгорода такой тест оказался положительным. Пациентов сразу изолировали и взяли биоматериалы для лабораторного тестирования.

Все, кто контактировал с пострадавшими, а также оказывал помощь после ДТП, должны обратиться к семейным врачам и сдать тест в течении 7-14 дней после контакта. Это касается и 2 экипажей полиции и 4 экипажей скорой медпомощи.

Как сообщал “источник”, в аварии с маршруткой на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области травмы получили шесть человек, один погиб.