Под Киевом нашли мертвым пропавшего без вести 17-летнего парня: фото

Вчера, 25 июня, под Киевом, в селе Вишенки (Бориспольский район) нашли тело 17-летнего Александра Федорука, который пропал еще 22 июня.

Как пишет “источник”, об этом сообщает “Киев Оперативный” на своей странице в Facebook.

По информации, которая была известна ранее, 22 июня около 23:30 парень покинул дачный дом в селе Вишенки и его место пребывания было неизвестно.

Поиски парня длились почти двое суток, рассказывают в Нацполиции Киевской области. Парня искали спасатели, кинологи, волонтера, личный состав полиции Бориспольского отделения и участковые. В результате, к сожалению, парня нашли уже мертвым водолазы ГСЧС в акватории Днепра.

Александр ФедорукФото: Киев Оперативный

Как писал “источник”, около села Первомайское Розовского района Запорожской области на местном пруду утонули две 11-летние девочки.