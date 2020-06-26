Ефремову все хуже: появились тревожные данные о состоянии актера после смертельного ДТП

В четверг, 25 июня, в годовщину смерти матери у актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, случился сердечный приступ.

Как рассказал “МК” адвокат Эльман Пашаев, его подзащитному стало плохо с сердцем минувшей ночью.

Близкие хотели вызвать “скорую”, но он остановил их. Утром состояние Ефремова немного улучшилось. Но недомогание окончательно заставило его отказаться от планов посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня.

Недавно актёр, его супруга и адвокат обсуждали возможность обратиться к следователю с ходатайством, чтобы он разрешил Ефремову, находящемуся под домашним арестом, поехать на кладбище, но актер почти категорически отказался и сказал, что не покинет квартиру даже по такой уважительной причине.

К тому же переживаний Ефремову добавила родная дочь Анна-Мария. Она раскритиковала отца в соцсетях после заявления Пашаева о желании актера усыновить детей погибшего Сергея Захарова. Самого защитника девушка обвинила в некомпетентности.

Как сообщал “источник”, ранее Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов в тот роковой вечер 8 июня в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, чтобы помочь другу из Украины. Он обратился к актеру за помощью, поскольку его родственники попали в больницу.