День крымскотатарского флага 2020: яркие поздравления в картинках

В пятницу, 26 июня, в Украине и мире отмечают День крымскотатарского национального флага. Праздник был установлен в 2010 году.

“источник” собрал яркие открытки с Днем крымскотатарского флага.

Флаг крымских татар представляет собой полотнище голубого цвета с желтой эмблемой (тамга, Тарак-тамгa) в верхнем левом углу.

Тамга – это родовой знак правившей Крымским ханством династии Гераев, используемый сегодня крымскими татарами в качестве национального символа.

Впервые флаг был принят Курултаем (национальным съездом) крымских татар в 1917 году, после Февральской революции в России.

30 июня 1991 года вновь созванным Курултаем этот флаг был повторно принят в качестве национального.

В Киеве в этот день пройдет ряд торжественных мероприятий.

Так, состоится Церемония торжественного поднятия крымскотатарского флага на флагштоке у здания МИД Украины с участием Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Кроме того в День крымскотатарского флага состоится автопробег по улицам Киева. Он стартует от Международного выставочного центра, а завершится на Майдане Независимости. Позже пассажиры-участники автопробега присоединятся к шествию-вынесению большого крымскотатарского флага.

Кульминация мероприятий – Торжественное шествие с вынесением большого крымскотатарского флага начнется вечером на ул. Крещатик, 29/1. Завершение шествия состоится также на Майдане Независимости.

Как сообщал “источник”, 18 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Глава государства обратил внимание на то, что жертвами данного преступления стали тысячи людей.