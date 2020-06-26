На Донбассе ВСУ уничтожили российскую переносную станцию наземной разведки «Кредо-М1». ВИДЕО

Военные 24 ОМБр имени короля Даниила уничтожили на Донбассе переносную станцию наземной разведки «Кредо-М1» российских наемников. Об этом сообщила пресс-служба бригады, передает Антикор

Отмечается, что в полосе ответственности 24 ОМБр боевики продолжительное время использовали новую российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 «Кредо-М1». Эта станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты технических средств и подразделений ВСУ, но и вести точную корректировку огня артиллерии по ним.

Украинские военные вычислили местоположение корректировщиков и нанесли точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТУРа и уничтожили ее.

Успешное выполнение боевой задачи бойцы 24 ОМБр зафиксировали на видео: