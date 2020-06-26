Не хватает медиков и мест: фото и подробности из коронавирусной больницы в Харькове

В одной из больниц Харькова, где принимают инфицированных коронавирусом, не хватает мест для пациентов и проблема с нехваткой врачей.

Об этом сообщает советник по гуманитарным и медицинским вопросам в Харьковской государственной областной администрации Наталья Попова на своей Facebook-странице.

По ее словам, в отделении интенсивной терапии лежит 12 пациентов. Это 100% загрузка мест в медучреждении. В коридоре даже доставили 13 отдельную кровать, чтобы помочь пациенту с COVID-19. Туда сразу положили женщину в тяжелом состоянии, которая поступила в больницу.

Кроме того, в больнице не хватает персонала. Это влияет на планы по открытию второго реанимационного отделения.

Как сообщал “источник”, в Украине по состоянию на утро 26 июня обнаружили коронавирус у 41 117 человек. Лидирует по количеству зараженных Львовская область.