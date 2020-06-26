Звездный украинский вратарь провел очередной невероятный матч в Испании: видео

Украинский вратарь мадридского “Реала” Андрей Лунин, который сейчас выступает на правах аренды за “Овьедо”, провел очередной удачный матч за свою нынешнюю команду.

В 35-м туре второго по силе испанского дивизиона коллектив 21-летнего воспитанника харьковского футбола на своем поле встречался с “Фуэнлабрадой”. Игра завершилась со счетом 0:0. Таким образом, украинец не пропускает уже в третьем из последних четырех матчей. Во многом благодаря действиям нашего соотечественника беспроигрышная серия “Овьедо” насчитывает уже шесть матчей.

В турнирной таблице второго по силе испанского дивизиона команда Лунина оторвалась от зоны вылета на три очка.

Ранее “источник” сообщал, что вратарь сборной Украины совершил суперсэйв в чемпионате Испании.