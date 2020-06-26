“Рецепт” от бедности: появилась жесткая карикатура на скандал со “слугой народа”

Народный депутат от партии “Слуга народа” Галина Третьякова отметилась скандальным заявлением о семьях, которые получают социальную помощь. В сети появилась едкая карикатура на ее высказывание.

Соответствующий рисунок опубликовал в своем аккаунте в Twitter художник Андрей Петренко.

Напомним, председатель комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются “низкого качества”.

На карикатуре изображена женщина, похожая на Третьякову, в одной руке у нее нож, а в другой медицинские ножницы, ее фартук заляпан кровью. Рядом стоит ведро, на котором написано “для украинцев”.

“Кто не работает – того кастрирую“, – написано на рисунке.

При этом в образе героини карикатуры прослеживается похожесть с Адольфом Гитлером, который также выступал за жесткую селекцию общества.

Ранее политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко рассказал “источнику” о чем свидетельствуют скандальные высказывания нардепов пропрезидентской партии “Слуга народа”.