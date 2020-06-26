Львовская область лидирует: статистика по коронавирусу в регионах на 26 июня

В Украине по состоянию на утро 26 июня обнаружили коронавирус у 41 117 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки зарегистрирован 1 109 новых случаев COVID-19. За все время пандемии умерли 1 086 человек (+19 летальных случаев подтверждено в сутки). Выздоровели – 18299 (+541).

По областям страны ситуация по количеству инфицированных такая (+случаи за сутки):

Львовская область – 4 836 (+209)

Киев – 4 726 (+113)

Киев – 4 726 (+113) Черновицкая область – 4 582 (+51)

Ровенская область – 3 364 (+116)

Закарпатская область – 2 547 (+93)

Киевская область – 2 419 (+46)

Ивано-Франковская область – 2 217 (+46)

Волынская область – 2 096 (+72)

Харьковская область – 1 993 (+46)

Тернопольская область – 1 857 (+42)

Винницкая область – 1 788 (+35)

Одесская область – 1 529 (+64)

Житомирская область – 1 366 (+29)

Днепропетровская область – 1 081 (+12)

Хмельницкая область – 724 (+79)

Кировоградская область – 640 (4)

Черкасская область – 627 (11)

Запорожская область – 561 – за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано

Черниговская область – 514 (8)

Донецкая область – 412 (+13)

Николаевская область – 384 (7)

Полтавская область – 304 (3)

Сумская область – 284 (7)

Херсонская область – 190 (2)

Луганская область – 76 (1)

Статистика на временно оккупированных территориях недоступна.

Отметим, что больше всего случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано во Львовской области. На втором месте Киев, а далее идет Черновицкая область.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом может болеть примерно 132 тысячи человек.