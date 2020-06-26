Львовская область лидирует: статистика по коронавирусу в регионах на 26 июня

В Украине по состоянию на утро 26 июня обнаружили коронавирус у 41 117 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки зарегистрирован 1 109 новых случаев COVID-19. За все время пандемии умерли 1 086 человек (+19 летальных случаев подтверждено в сутки). Выздоровели – 18299 (+541).
По областям страны ситуация по количеству инфицированных такая (+случаи за сутки):
- Львовская область – 4 836 (+209)
- Киев – 4 726 (+113)
- Черновицкая область – 4 582 (+51)
- Ровенская область – 3 364 (+116)
- Закарпатская область – 2 547 (+93)
- Киевская область – 2 419 (+46)
- Ивано-Франковская область – 2 217 (+46)
- Волынская область – 2 096 (+72)
- Харьковская область – 1 993 (+46)
- Тернопольская область – 1 857 (+42)
- Винницкая область – 1 788 (+35)
- Одесская область – 1 529 (+64)
- Житомирская область – 1 366 (+29)
- Днепропетровская область – 1 081 (+12)
- Хмельницкая область – 724 (+79)
- Кировоградская область – 640 (4)
- Черкасская область – 627 (11)
- Запорожская область – 561 – за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано
- Черниговская область – 514 (8)
- Донецкая область – 412 (+13)
- Николаевская область – 384 (7)
- Полтавская область – 304 (3)
- Сумская область – 284 (7)
- Херсонская область – 190 (2)
- Луганская область – 76 (1)
Статистика на временно оккупированных территориях недоступна.
Отметим, что больше всего случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано во Львовской области. На втором месте Киев, а далее идет Черновицкая область.
Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом может болеть примерно 132 тысячи человек.