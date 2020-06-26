Под водой остаются сотни сел: видео и детали масштабного потопа на Прикарпатье

В западном регионе Украины продолжается наводнение, вызванное мощными ливнями. В Ивано-Франковской области несколько поселений остаются отрезанными от цивилизации.

Об этом сообщается в сюжете “ТСН”.

Вода разрушила в области дороги и затопила села. Попасть в некоторые из них возможно только с помощью вертолетов.

На данный момент сумма ущерба, нанесенного “большой водой” оценивается в четверть миллиарда гривен.

Больше всего от непогоды пострадали Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Вместе с тем, появилась обнадеживающая информация – синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько дней в Украине будет господствовать антициклон. Погода будет сухой и жаркой.

Как сообщал “источник”, ранее жители пострадавших населенных пунктов Черновицкой области с ужасом рассказали, как в области началось наводнение.