Здравница на Черном море: как доехать и во сколько обойдется отдых в Скадовске

Пора летних отпусков в самом разгаре, в связи с карантином многие украинцы ищут варианты отдыха внутри страны. Скадовск – курорт, расположенный на Джарылгачском заливе с очень теплой водой, станет хорошим выбором для семейного отдыха.

“источник” рассказывает об отдыхе на этом курорте.

Особенности курорта Скадовск

С юга Скадовск омывается мелководным Джарылгачским заливом, который прогревается достаточно быстро, а в разгар летнего сезона достигает температуры свыше +30 градусов.

Климат на курорте умеренно-континентальный, в летнее время ― засушливый, поэтому степи, окружающие город, высыхают уже в первой половине лета. Средняя температура воздуха в июле составляет +24 градуса. Курортный сезон в Скадовске стартует с мая и длится по сентябрь включительно.

На курорте и в его окрестностях практически отсутствуют крупные промышленные объекты. Однако торговый порт фактически разделает пляж Скадовска на две половины, что не дает курорту называться экологически чистым. Здесь побережье вблизи причала может быть сильно загрязнено, в том числе и топливом.

Скадовск ― популярная здравница, где расположено более 80 оздоровительных заведений, примерно треть из них ― детские. Наиболее благоприятными для организма факторами здесь считают йодо-бромистую воду залива и воздух, полный испарений с ее поверхности и фитонцидов с херсонских степей.

Жилье в Скадовске

Вариантов для проживания тут множество – как возле пляжа, так и достаточно далеко от побережья, в санаториях, пансионатах ― разное по стоимости и комфортности, от бюджетных вариантов без удобств, до хорошо оборудованных, но недешевых.

Как добраться до Скадовска

Рейсовыми автобусами добраться до Скадовска можно с автовокзалов Днепра ― примерно за 9 часов и от 400-450 гривен, Херсона ― за 2 часа и от 100-120 гривен, Николаева ― за 4 часа и от 150-170 гривен.

Нерегулярные перевозки пассажиров в летнее время организовывают транспортные компании. Некоторые из них предлагают посадку и высадку пассажиров по районам города, комфортабельный микроавтобус с кондиционером и телевизором, удобное время. При этом цена на билет может быть примерно равна стоимости за место в рейсовом автобусе.

К примеру, проезд из Скадовска в Днепр может обойтись в 450 гривен, в Запорожье ― 400 гривен, в Харьков ― 520 гривен, в Киев ― 700 гривен.

Железнодорожного сообщения со Скадовском нет. Можно на поезде доехать до Херсона и согласовывать время отправления и прибытия с расписанием автобуса на Скадовск. Доехать поездом до Херсона из Днепра стоит примерно от 170 гривен, из Харькова от 200 гривен, из Запорожья ― от 140 гривен, из Киева ― от 160 гривен (цены указаны за билет в плацкарте).

Тем, кто путешествует автомобилем, следует взять курс на Херсон, а затем двигаться через Саги, Раденск, Великие Копани, Брилевку на Скадовск.

О том, где и за сколько можно отдохнуть на курортах Запорожской области, расположенных на побережье Азовского моря читайте в материале “источника”: Летний отпуск 2020: где и за сколько можно отдохнуть в Запорожской области.