Под Запорожьем погибли 11-летние девочки: фото и детали трагедии

Около села Первомайское Розовского района Запорожской области на местном пруду утонули две 11-летние девочки.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

Отмечается, что две подружки без разрешения родителей на велосипедах поехали купаться на водоем. Их вещи на берегу заметил местный житель, который начал искать в воде детей и достал тело одной из девочек на поверхность.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогли местным жителям вытащить на берег тело второго ребенка.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Тела девочек передали работникам полиции для проведения судмедэкспертизы. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Как сообщал “источник”, в Черкассах мужчина погиб, когда пытался спасти своего ребенка, который начал тонуть в Днепре. Его сын выжил.