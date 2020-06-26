Смертельный взрыв в многоэтажке Киева: названа главная версия трагедии

Следствие рассматривает как основную версию причины взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве несоблюдение технологии поверки счетчиков сотрудниками “Киевгаза”.

Об этом сообщили заместитель генпрокурора Алексей Симоненко и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в программе “Право на власть” на телеканале “1+1”.

“Основная версия следствия – это проверка соблюдения технологии поверки счетчиков сотрудниками компании “Киевгаз”. Действительно, за неделю до трагедии были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки – пайпасы и были сообщения от жителей о запахе газа“, – сообщил Геращенко.

Он добавил, что в случае доказательства вины сотрудников “Киевгаза”, можно будет говорить об исках в суд для возмещения ущерба потерпевшим.

В свою очередь Симоненко отметил, что полиция по факту взрыва начала уголовное производство по ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

“Назначен ряд экспертиз и по результатам выводов экспертов будет окончательно выяснен этот вопрос“, – сказал он.

Симоненко добавил, что из помещений “Киевгаз” правоохранители изъяли документы у служебных лиц, которые отвечают за безопасность обслуживания дома, где произошел взрыв.

Как сообщал “источник”, 25 июня, в Киеве на территории столичного локомотивного депо состоялась церемония прощания с погибшими во время взрыва дома на столичных Позняках.