В метро Харькова парочка устроила пикантные развлечения: видео

Две женщины в метро Харькова устроили “интимное шоу” имитируя половой акт прямо на сидении вагона.

Как сообщает “источник”, соответствующее видео размещено на Facebook-странице “ХС • Харьков”.

По неизвестным причинам две девушки решили развлечься и развлечь немногочисленных пассажиров во время поездки в метро таким пикантным способом. Они не раздевались, но активно и “высокохудожественно” имитировали секс.

Некоторые пассажиры были смущены, некоторых это наоборот, позабавило.

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“Максимальное нарушение дистанции в метро“, – подписал видео автор публикации.

Как сообщал “источник”, ранее подобные развлечения устроила пара в метро Киева – молодые парень с девушкой разделись и устроили странные развлечения в вагоне.

А вот на Хохловской площади в Москве молодые люди устроили секс-вечеринку прямо среди улицы. В так называемой Яме пара занялась сексом на глазах у прохожих.