Доверяйте интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 июня

Согласно прогнозу астрологов день 26 июня лучше провести в тишине и покое, выделив время для релакса. В это время не стоит принимать серьезные решения и действовать энергично. У многих из нас обострится интуиция и появится склонность к ясновидению и прогнозов.

Как передает “источник”, об этом пишет ТСН.

Овен (21.03 – 20.04)

Удачными будут любые дела, но все-таки от реализации новых проектов лучше отказаться, сосредоточившись на старых “хвостах”, которые вы по какой-то причине пока не довели до ума.

Телец (21.04 – 21.05)

Не стоит грубить окружающим, нарываясь таким образом на неприятности: несмотря на вашу солидную весовую категорию – в моральном смысле этого слова – вы рискуете получить отпор.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Лучшая обстановка для вас в этот день – одиночество, тишина и покой: наедине с собой вы сможете сосредоточиться и выбрать правильную линию поведения на ближайшее будущее.

Рак (22.06 – 22.07)

Возможно предложение, от которого, как принято говорить, нельзя отказаться: новая перспективная должность с соответствующей заработной платой – это именно то, о чем вы мечтали.

Лев (23.07 – 21.08)

При малейшей возможности стоит посвятить этот день – или хотя бы вторую его половину – отдыху: в последнее время вы много и напряженно работали, так что немного релакса не помешает.

Дева (24.08 – 23.09)

Получить ответ на важный вопрос можно будет, задав его собственному подсознанию, – главное, дать ему время для того, чтобы все тщательно проанализировать и выдать правильный вариант решения.

Весы (24.09 – 23.10)

Будьте внимательны к любым фактам, о которых узнаете в этот день, даже если на первый взгляд они покажутся вам незначительными: в жизни мелочей не бывает – любой из них может вам пригодиться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Звезды обещают вам успех в работе, поэтому можете смело браться за любой – даже самый сложный – профессиональный проект, его удастся грамотно начать, вовремя завершить и хорошо на нем заработать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Несмотря на желание помочь окружающим, в этот день не стоит никому одалживать деньги и отдавать личные вещи – благотворительность может стать для вас плохой приметой.

Козерог (22.12 – 20.01)

Проявив себя с хорошей стороны на работе, вы привлечете внимание начальства, которое, в свою очередь, оценит вас по достоинству и, возможно, повысит в должности.

Водолей (21.01 – 18.02)

Внимательно слушайте все, что будут говорить окружающие вас люди: неожиданно для себя вы можете узнать нечто, что поможет вам сориентироваться в важной жизненной ситуации.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Появление человека из прошлого будет послано вам не только для того, чтобы хорошо провести время за общими воспоминаниями – у этой встречи есть и другая цель, которая станет понятна вам позже.

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