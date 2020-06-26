Вымогал крупную сумму у чиновников: СБУ показала фото “улова” у главы ОГА в Кропивницком

Председатель Кропивницкой ОГА Андрей Балонь, которого арестовали 25 июня, вместе с еще одним должностным лицом этой же ОГА вымогал деньги у руководителей некоторых контролирующих структур региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии предварительного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн гривен. Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником первой части взятки в размере 100 тысяч гривен.

Андрей Балонь вместе с сообщником были задержаны, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время передачи второго “транша” в сумме 250 тысяч гривен.

Продолжаются процессуальные действия. Председатель ОГА и его подельник задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал “источник”, в ходе спецоперации “Дата”, целью которой было расследовать утечку и распространение персональных данных граждан из государственных и частных баз данных, попавших в сети через Тelegram-бот, правоохранители провели 36 обысков в десяти регионах.