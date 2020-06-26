Дела против Порошенко: “слуга народа” рассказала о странном поведении экс-генпрокурора

Народный депутат от партии “Слуга народа” Ирина Верещук рассказала о непонятном высказывании бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки о делах против экс-президента Петра Порошенко.

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Тему “Дело Петра Порошенко: Политическое преследование или восстановления” обсуждали в эфире программы “Всьо по бєспрєдєлу”. В частности, речь шла о высказывании Рябошапки, что дела против Порошенко являются “юридическим трэшем”.

Верещук отметила, что на фракции экс-генпрокурор говорил, что видит перспективу в расследовании криминальных дел. Однако потом он заявил совершенно иначе.

“Мы спрашивали его, когда собирались голосовать:” Вы, как генпрокурор, видите перспективу этих дел?”. “Конечно”, – говорил он. Теперь оказывается, что это какой-то политический или юридический трэш. Так когда тогда врал Рябошапка? Я не знаю какова его позиция“, – отметила нардеп.

Как сообщал “источник”, Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката олигарха Игоря Коломойского об открытии уголовного производства в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, а также бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.