“Адская” жара и грозы: синоптики дали прогноз до конца недели в Украине

До конца текущей недели погодная ситуация в Украине не изменится – местами температура воздуха будет подниматься до плюс 33 градусов, а западный регион продолжат поливать дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в пятницу, 26 июня, дневная температура воздуха прогнозируется на уровне 24-31 градуса тепла, ночью ожидается плюс 13-19 градусов. Прохладнее всего на западе страны. В Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях пройдут дожди с грозами.

На следующий день, в субботу, 27 июня, будет еще жарче – днем от 24 до 32 градусов с отметкой “плюс”, ночью – от плюс 12 до плюс 19 градусов. Грозовые дожди прогнозируются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях.

В последний день недели, в воскресенье, 28 июня, дожди с грозами будут идти в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Тернопольской областях. Местами воздух раскалится до плюс 33 градусов. Жарче всего – на юге и востоке Украины. Днем прогнозируется от плюс 24 до плюс 33 градусов. Ночью столбики термометров покажут 12-19 теплых градусов.

Как сообщал “источник”, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украине июль будет дождливым с первых дней месяца. В частности, в стране ожидаются сильные ливни, наводнения и шквалы.