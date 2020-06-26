Боец ВСУ вернулся с Донбасса и предложил руку и сердце возлюбленной: трогательные фото и видео

После возвращения с Донбасса лейтенант Дмитрий Кузьмиченко сделал предложение своей девушке Елене Замрий.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание “Думская”.

Молодые люди познакомились по интернету, когда Дмитрий находился на фронте.

“Я считаю, что это судьба и эти обстоятельства очень нас сплотили. Я ежедневно чувствовал поддержку Лены, даже на расстоянии. Это большая титаническая работа женщины – ждать своего мужа из зоны ООС, и я, не сомневаясь, принял решение просить ее руки”, – поделился влюбленный боец.

Сама девушке и не догадывалась от таких намерениях любимого.

“Я не знала, но я очень долго его ждала, и не каких-то девять месяцев, а все свои 26 лет”, – призналась Елена.

Как сообщал “источник”, украинский волонтер Юрий Ясельский рассказал трогательную историю о командире Вооруженных силу Украины, который привез с передовой в Днепр раненому бойцу АТО телефон, чтобы тот позвонил своей маме.