В Индии под слоем песка нашли затерянный храм: видео

В Индии крестьяне нашли и раскопали древний храм, который более 80 лет находился под слоем песка. Храм обнаружили жители села Перамалла Падуя в восточном индийском штате Андхра-Прадеш, которые во время раскопок наткнулись на статую Шивы.

Как передает “источник“, об этом сообщает агентство Heritagedaily.

Найденный храм посвящен богу Нагешваре, который является одним из воплощений верховного бога Шивы. Святилище построили около 200 лет назад, когда Индия входила в состав Британской империи.

Храм был популярным местом среди крестьян. Около 75-80 лет назад он исчез. Старейшины рассказали крестьянам, что храм исчез, когда река Пенна изменила свое русло – здание просто похоронило под слоем ила и песка. Это произошло так быстро, что люди не успели даже вынести реликвии из святилища.

Теперь крестьяне по собственной инициативе раскопали храм. Они собирали средства и работали бесплатно. Храм раскопали за один день.

Как сообщал “источник”, во время раскопок в районе немецкого города Шенинген археологи нашли почти целый скелет европейского прямобивневого лесного слона, который жил здесь около 300 тысяч лет назад.