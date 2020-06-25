Можно привлечь богатство: какой праздник 26 июня и что нельзя делать

В пятницу, 26 июня, православные верующие чтут память святой мученицы Акилины Старшей, которая родилась в III веке. В народе этот день называли “Акулины-гречишницы”.

“источник” рассказывает о приметах и запретах этого дня.

Святая жила во времена правления римского императора Диоклетиана, который издавал указы против христиан. Один из рабов начальника области рассказал своему господину о том, что Акилина не чтит богов-идолов и проповедует чужую веру, а также отвращает некоторых от язычества. Начальник области приказал схватить девушку.

Акилину подвергли жестоким пыткам, однако даже после этого она не отреклась от своей веры. Девушка приняла мученическую смерть.

В день ее памяти было принято готовить кашу из гречки, оставшейся от предыдущего урожая. Этим блюдом угощали нищих и странников.

В степных краях за неделю до этого дня или на неделю позже сеяли гречиху.

Крестьяне считали дурной приметой пить на Акулину молоко, поскольку верили, что в этот день оно становится вредным для здоровья.

Запрещалось в день Акулины работать, вечер принято было проводить в кругу семьи за роскошным столом, главным блюдом которого должна быть гречка. Тогда, согласно примете, весь год семья будет богатой и счастливой.

В этот день стоит с оптимизмом смотреть на жизнь, это поможет привлечь удачу.

А вот ныть и жаловаться не рекомендуется – иначе можно столкнуться с такими проблемами, на фоне которых нынешние поводы для недовольства покажуться пустяком.

Кроме того нельзя выходить из дому без особой причины, чтобы не навлечь на себя сглаз.

Вообще наши предки верили, что в день Акулины-гречишницы надо держать свое счастье при себе – ведь не зря говорят, что счастье любит тишину.

Как сообщал “источник”, скоро, в ночь с 6 на 7 июля, украинцы будут отмечать Ивана Купала. “источник” рассказывал, что можно и что нельзя делать в этот день.