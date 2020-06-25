Ведутся не только учения: разведчик рассказал о плане Кремля ударить по важному участку в Украине

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия все же планирует применить Вооруженные силы РФ для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Как сообщал “источник” об этом он заявил в интервью “Укринформу”.

“Прежде всего, следует заметить, что это – не идея, а план. Очевидно, что стратегический план применения ВС РФ для создания этого сухупотного коридора и лишение Украины выхода к Черному морю и мировому океану, – заявил представитель ГУР.

Он сообщил, что военная разведка “имеет определенную информацию относительно и учений, которые проводятся по такому же сценарию, и других действий”.

“Поэтому такие планы существуют. Но их реализация уже будет зависеть от многих факторов”, – заявил Скибицкий.

Комментируя угрозу с Приднестровского направления, разведчик указал на важность урегулирования территориальной проблемы в Молдове, связанной с так называемой Приднестровской Молдавской республикой. По словам представителя военной разведки, присутствие российских войск в Приднестровье – “это, однозначно, уже угроза”.

“Точно такая же угроза, которую представляло пребывание Черноморского флота РФ в Крыму до начала российской агрессии против Украины. Любое военное присутствие может быть использовано для осуществления или разведывательно-подрывной деятельности, или действия в рамках более широкомасштабной агрессии”, – заявил Скибицкий.

Ранее “источник” сообщал, что Россия собрала у границ Украины большое количество военных и техники.