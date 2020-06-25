Больно смотреть: под Киевом уничтожают деревья ради стройки, видео

Под Киевом в районе бывшего санатория в Пуще-Водице пилят сосны ради строительства.

Как сообщает “источник”, соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале “Киев сейчас”.

“Местные обеспокоены тем, что в районе бывшего санатория в Пуще-Водице с утра пилят сосны ради строительства. Смотреть на это больно“, – подписал видео автор публикации.

Как видно на кадрах, под пилы попали здоровые, высокие деревья.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появились фото украинских Карпат, которые сейчас страдают от мощного наводнения. Снимки иллюстрируют урон, который наносит масштабная вырубка лесов.

Кроме того, директор общественной организации “Киевский эколого-культурный центр” Владимир Борейко рассказал в блиц-интервью “источнику”, что если прекратить вырубку лесов в Карпатах прямо сейчас, то ситуация улучшится только через 30 лет.