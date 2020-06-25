Спасибо, “Челси”: “Ливерпуль” впервые за 30 лет стал чемпионом Англии

“Челси” обыграл “Манчестер Сити” со счетом 2:1 в матче 31-го тура чемпионата Англии и принес “Ливерпулю” первую победу в первенстве страны за 30 лет.

Счет в матче на 36-й минуте открыл Кристиан Пулишич. Вингер “Челси” воспользовался ошибкой Бенжамена Менди и вышел один на один с Эдерсоном. Голкипер гостей не смог отразить удар американца, который послал мяч под самую штангу его ворот.

Гости отыгрались во втором тайме. Кевин Де Брюйне идеальным ударом со штрафного поразил девятку ворот Кепы Аррисабалаги. Однако на 78-й минуте лондонцы снова вышли вперед. Экс-игрок “Шахтера” Фернандиньо вынес мяч из ворот рукой, за что увидел перед собой красную карточку, а в ворота его команды был назначен пенальти. Другой экс-футболист “горняков” Виллиан ударом с 11-метровой отметки переиграл Эдерсона. Этот гол стал последним в матче.

Украинец Александр Зинченко провел на поле 31 минуту, однако не смог помочь своей команде набрать очки.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

31-й тур

ЧЕЛСИ – МАНЧЕСТЕР СИТИ – 2:1

Голы: Пулишич, 36; Де Брюйне, 55; Виллиан, 78 (с пен.).

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Баркли (Ковачич, 73), Канте, Маунт (Педро, 90+1), Виллиан, Жиру (Абрахам, 62), Пулишич (Гилмур, 90+1).

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 73), Менди (Зинченко, 59), Гюндоган, Родри (Д. Силва, 55), Де Брюйне, Марез, Стерлинг, Б. Силва (Жезус, 55).

Удаление: Фернандиньо, 77 (фол последней надежды).

Ранее “источник” сообщал, что “Ливерпуль” одержал яркую победу, сделав предпоследний шаг к чемпионству.