В заборах застревали рыба и свиньи: архивные фото крупного наводнения в Украине 50 лет назад

В сети показали архивные фото из Калуша, там в 1969 году наводнение затопило город.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Калушский Формат”.

“Наводнение 1969 в Калуше. Было ли оно хуже 2020. Вопрос исключительно к подписчикам, такой инфы точной нет в интернете. Однако очевидцы приятно вспоминают, что тогда в деревне (на то время) Хотинь собрали очень много рыбы из сетей на заборах и огородах, но когда вода сошла”, – говорится в сообщении.

В комментариях пишут, что наводнение в 1969 году испортило не только имущество, но и унесло жизни.

“В 69 хотинь плыл полностью, в 2008 также в 20 уцелел, вчера села поплыли потому что горы не сдержали воду и были вынуждены открыть шлюзы”, “В 2008 году тоже собирали рыбу по дворам”, “А Карпаты тогда не были вырублены …”, “Моя родственница помнит то наводнение. Рассказывала что в сетях заборов была не только рыба но и куры, свиньи и все несла неистовая вода. Говорила что сидели на чердаке и смотрели как вода несет столетние деревья, вода в дом шла через окна ….“, – пишут они.

Как сообщал “источник”, на Буковине и Прикарпатье из-за мощных ливней из берегов вышли реки, это привело к масштабным разрушениям.