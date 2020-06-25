Смертельный взрыв на Позняках: опубликовано видео прощания с жертвами

В четверг, 25 июня, в Киеве на территории столичного локомотивного депо состоялась церемония прощания с погибшими во время взрыва дома на столичных Позняках.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что двое мужчин работали на железной дороге. У одного из них сиротой осталась 18-летняя дочь Анастасия Недашковская. Также погибли под завалами ее мама и брат.

Напомним, в сети опубликовали новые подробности взрыва в жилом доме в Киеве, в результате которого погибли пять человек.

Как сообщал “источник”, в четверг, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от новых квартир жителям многоэтажки на Позняках в Киеве, которая пострадала от взрыва 21 июня.