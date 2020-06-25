Развлечения на любой вкус: как добраться и сколько стоит отдых на курорте Коблево

В Украине начался курортный сезон, украинцы все чаще собираются к морю, одним из популярных маршрутов для семейного отдыха выбирают Коблево.

“источник” рассказывает об отдыхе на этом курорте.

Среди украинцев курорт популярен благодаря пологому песчаному побережью, целебному воздуху, сформированному морем и соседствующими с ним сосновыми массивами, а также хорошо развитой инфраструктуре. В Коблево есть аквапарки, луна-парк, родео-парк, дельфинарий, несколько ночных клубов и возможность посетить местный винный завод “Коблево” – в рамках экскурсии с дегустацией продукции.

Сколько стоит жилье

Цены на жилье зависят от предоставляемых условий для проживания, сезона и спроса. Низкая стоимость аренды жилья отмечается в начале курортного сезона ― май, первая половина июня и в сентябре; в пик сезона цены традиционно поднимаются на 20-50%.

Поселок Коблево находится в часе ходьбы от пляжной зоны курорта, здесь можно снять самое недорогое жилье, например, комнату в частном секторе. От поселка до морского побережья придется добраться пешком, автомобилем или маршрутным автобусом ― стоимость проезда в одну сторону – около 10 гривен.

Номера в курортной зоне рядом с морем обойдутся дороже. Здесь есть как пансионаты, санатории, базы отдыха, построенные еще в советские времена, так и новейшие отели или отдельно стоящие коттеджи.

Как добраться

Поселок находится возле границы двух областей ― Николаевской и Одесской. Железнодорожного вокзала и аэропорта нет, но расположено несколько автостанций:

Автостанция №1, на въезде в курортную зону ― Одесское шоссе, 4;

Автостанция №2, ориентир ― база отдыха “Автомобилист”;

Автостанция №3, в конце Курортного проспекта, ориентир ― база отдыха “Заря”.

Из большинства городов Украины стандартный маршрут предполагает сначала приезд в Одессу либо в Николаев, из которых регулярно ходят автобусы до автостанций в Коблево:

Стоимость проезда по маршруту Одесса ― Коблево ― от 50 гривен;

Стоимость проезда по маршруту Николаев ― Коблево ― от 60 гривен.

Добраться от автостанции №1 в Коблево непосредственно в курортную зону можно маршрутками, которые курсируют каждые 40 минут ― с 07:40 до 19:00, стоимость проезда ― 10 гривен. Для того чтобы уехать из курортной зоны, можно воспользоваться услугой предварительного заказа, оставив предоплату в кассе одного из автовокзалов (№2 и №3), находящихся в зоне отдыха.

Автобусы по маршруту Коблево ― Одесса ― Николаев ― Херсон отправляются с интервалом в 20 минут, с 06:00 до 19:30. Ориентировочная стоимость проезда: Коблево ― Николаев ― от 80 гривен, Коблево ― Одесса ― от 50 гривен, Коблево ― Херсон ― от 130 гривен.

Путешествующим на авто следует знать, что к Коблево ведет трасса М14/Е58. Водителям следует учесть, что при съезде с указанной трассы асфальт узкий и местами довольно сильно разбит. На въезде в курортную зону располагается КП с автостоянкой, где можно оставить свое транспортное средство за определенную плату, а к месту отдыха добраться местным маршрутным автобусом за 10 гривен или на такси за 50 гривен.

О том, где и за сколько можно отдохнуть на курортах Запорожской области, расположенных на побережье Азовского моря, читайте в материале “источника”: Летний отпуск 2020: где и за сколько можно отдохнуть в Запорожской области.