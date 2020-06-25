Зеленский прилетел в зону бедствия на Прикарпатье и поделился впечатлениями: видео

Президент Владимир Зеленский срочно прибыл вечером 25 июня на Прикарпатье, которое серьезно пострадало от наводнений.

О визите в Ивано-Франковскую область глава государства рассказал в эфире ток-шоу “Право на владу”.

“Я нахожусь сейчас в Ланчине на Франковщине. Действительно поражает масштаб этой трагедии и то, что мы видели с высоты вертолета, и тут видим, общаясь с людьми. Видим, что затопленный регион, разрушено более 8 тысяч зданий, затоплено около 10 тысяч га сельского хозяйственных земель. Разрушены дороги, дамбы, несколько старых мостов“, – сказал президент.

По его словам, уже восстановлено движение по всем дорогам государственного значения в Западной Украине.

“Люди впечатлены работой всех наших служб. Это правда. И я хотел это увидеть и услышать от людей – и действительно это подтверждаю. Я думаю, что полностью нормальную жизнь в течение ближайших дней будет восстановлено“, – высказался Зеленский.

Он напомнил, что Кабмин сегодня выделил около 700 миллионов гривен на восстановление разрушенной инфраструктуры. Те люди, чьи дома полностью разрушены, получат финансовую помощь.

“Что важно, прежде всего, восстановление не только зданий для людей. Потому что некоторые здания нельзя вернуть, скажем так, к жизни. Поэтому люди будут переселены и будет обязательно еще и финансовая помощь. Не хочу входить в детали – топливо нужно, резиновые лодки, сейчас для людей, и питание. Все это – питание, вода. Потому что затоплено почти все”, – сказал Зеленский.

Как сообщал “источник”, В Одесской области ожидается серьезное повышение уровня воды в нижнем течении реки Днестр. Из-за угрозы наводнения людей просят пока что отказаться от отдыха на природе.

Подробнее о стихийных бедствиях, которые были усилены из-за незаконной вырубки леса на Прикарпатье читайте в материале “источника”: “Сейчас страшнее, чем было в 1991-м: кто остановит бензопилу, которая уничтожает леса в Карпатах”.