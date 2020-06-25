Настроения депрессивные: боевики ЛНР-ДНР признались в крупных потерях и нехватке людей

Боевики так называемых ЛДНР признали, что дела у них идут плохо.

Об этом пишет боевик ДНР Александр Жучковский в своем Telegram-канале.

Вооруженные бандформирования ЛНР заявили о больших потерях. Также говорят о нехватке кадров, что многие увольняются. Отмечают, что такое было и ранее, но сейчас ситуация обострилась.

В Telegram-канале боевиков “Ратник 2-го разряда” также подтверждают, что в так называемой ДНР все так же.

Как сообщал “источник”, украинские бойцы на Донбассе в зоне проведения ООС уничтожили переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 “Кредо-М1” российского производства, с помощью которой боевики ранее неоднократно осуществляли прицельные обстрелы наших позиций.

Напомним, оккупационные силы РФ на Донбассе и их наемники-боевики провели 24 июня в Донецке так называемый военный парад в честь дня победы во Второй мировой войне.