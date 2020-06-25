Есть пострадавшие: фото и детали ДТП с новыми бронемашинами под Харьковом

В результате аварии с участием военных автомобилей под Харьковом пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Напомним, авария произошла 25 июня вблизи села Хроли. Там столкнулись бус и военное авто. По предварительным данным, трассой шла колонна автомобилей военной техники, с одним из которых столкнулся микроавтобус с пассажирами.

Вследствие ДТП травмы получили 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса.

Как выяснила полиция, последний в колоне военный транспорт не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем, который ехал впереди. А второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне. А 33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Golf.

Как сообщал “источник”, 24 июня, на выезде из Кропивницкого в сторону Знаменки произошло страшное ДТП – легковушка столкнулась с автоцистерной DAF.