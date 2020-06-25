Вырубка лесов – не главное: ученые назвали глобальную причину наводнений в Украине

Эксперты назвали причины наводнений в Украине, которые повлекли разрушительные последствия на западе страны.

Об этом сообщает ВВС.

В частности, рассматривают деятельность лесных хозяйств и нелегальный промысел древесины. По мнению ведущего научного сотрудника Института экологии Карпат Национальной академии наук Украины Оксаны Марискевич, лес – это один из факторов паводка, но не основной.

“Наводнение никто не мог отменить, но его последствия могли бы быть намного меньше. Например, если бы хотя бы частично выполнили государственные программы противопаводковой защиты бассейнов рек, принятые после предыдущих крупных паводков, таких как в 2008 году”, – отметила она.

В то же время эколог организации “Дунай-Карпатская программа” Анатолий Павелко полагает, что катастрофические паводки, как правило, вызваны рядом факторов

“Говорить, что причиной является лишь состояние лесного хозяйства, нельзя”, – заявил он.

Первый фактор, по его словам, – это климатические изменения.

“Три последних года были очень засушливые. Далее в этом году была маловодная зима и начало весны. А потом случилось так, что за несколько дней в Карпатах выпадает месячная норма осадков”, – сказал эксперт.

С ним согласен и Юрий Дебринюк, профессор кафедры лесных культур и лесной селекции Национального лесотехнического университета.

“Главная причина – огромное количество осадков в течение очень короткого времени. Сейчас распределение осадков во времени резко изменилось – фактически годовая сумма осадков может выпасть в июне, а дальше имеем засуху. В последние годы наводнений не было, потому что не было много осадков. Но вот вода вылилась за две недели – получили наводнение”, – отметил он.

Как сообщал “источник”, в Одесской области ожидается серьезное повышение уровня воды в нижнем течении реки Днестр, это связано со спусками дождевого паводка из Днестровского водохранилища.

Подробнее о происходящем в затопленных наводнением регионах читайте в материале “источника”: Сейчас страшнее, чем было в 1991-м: кто остановит бензопилу, которая уничтожает леса в Карпатах.