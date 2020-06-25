Зеленский раздает квартиры пострадавшим при взрыве в Киеве: видео

В четверг, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от новых квартир жителям многоэтажки на Позняках в Киеве, которая пострадала от взрыва 21 июня.

Видеотрансляция этого события происходила на Facebook-странице Офиса президента.

Как стало известно во время трансляции, ключи от нового жилья получили жители 12 квартир взорвавшегося дома на Позняках. При этом глава государства заверил, что жители всех 40 пострадавших квартир получат жилье взамен.

По словам Зеленского, квартиры в первую очередь получают семьи с детьми. Все квартиры – в новостройках. Глава государства обратился к присутствующему на торжествах мэру Киева Виталию Кличко с просьбой помочь новоселам с ремонтом в новых квартирах.

Кмак сообщал “источник”, ранее городские власти Киева заявили о готовности выделить из резервного фонда 30 млн гривен на жилье для жильцов дома на Позняках, где 21 июня произошел взрыв. Такую же сумму может выделить правительство.