Суд принял решение по известному министру времен Порошенко

По решению Высшего антикоррупционного суда, бывший минитср инфраструктуры Владимир Омелян, в доме которого сотрудники ГБР ранее проводили обыски, вынужден будет сдать загранпаспорт и сообщать о смене своего места проживания.

Об этом стало известно из трансляция заседания, которая в четверг, 25 июня, велась на Facebook странице ВАКС.

Владимира Омеляна подозревают в незаконных действиях, из-за которых бюджет недополучил 30,4 млн гривен. Прокуратура просила избрать подозреваемому как меру пресечения личное обязательство, которое, в частности, предусматривает сдачу заграничного паспорта.

Сторона обвинения предполагала, что Омелян может скрываться от следствия или влиять на фигурантов дела.

Исходя из обоснованости подозрений экс-министра в причастности к инкриминированному ему правонарушению, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил личное обязательство с обязанностью прибывать по первому требованию к следователю, прокурору и в суд, сообщать о смене места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт.

Такая мера пресечения будет действовать до 19 августа. Если подозреваемый не будет ее соблюдать, ее могут ужесточить.

Сам Владимир Омелян считает, что дело против него сфабриковано и имеет политический контекст. Экс-министр инфраструктуры допустил, что вскоре против него могут открыть аналогичное дело из-за снижения сборов в аэропортах.

Напомним, что уголовное производство относительно Омеляна было открыто из-за того, что он в декабре 2017 года подписал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета, изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

Как сообщал “источник”, бывший министр инфраструктуры времен Порошенко Владимир Омелян сообщил об открытии против него уголовного производства в вопросе уменьшения портовых тарифов и сборов.