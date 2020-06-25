На табуретках и пеньках: забавные фото голосования россиян за путинскую конституцию

В Москве и центральных регионах России завершился первый день голосования по поправкам в Конституцию.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Штаб Навального”.

В 19:23 мск, сообщили, что явка на электронном голосовании в Москве и Нижегородской области превысила 40%. В Мосгоризбиркоме говорят, что в первый день не выявили серьезных нарушений на голосовании.

Избирательные участки, где можно проголосовать по поправкам в Конституцию, в разных регионах организовали в багажнике автомобиля, на пеньке, камне, палатке и других необычных местах.

“На пеньках, в колодцах и в багажниках автомобилей избирательные участки уже были. А на двух табуретках вам слабо? PS. Говорят, там Памфилова со скошенными к переносице от постоянного вранья глазами говорила, что нет такого“, – написал один из пользователей.

Но, россияне голосовали не только на пеньках и табуретках, места были довольно оригинальные, например футбольное поле или детская площадка.

Ранее “источник” сообщал, что Российское Федеральное агентство новостей разместило в сети пропагандистский ролик о поправках в конституцию РФ, в котором зрителей пугают геями.