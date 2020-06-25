Страшное ДТП с маршруткой между Ужгородом и Мукачево: новые фото и подробности

В аварии с маршруткой на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области травмы получили шесть человек, один погиб.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

На месте от травм скончалась одна женщина. Еще 5 женщин пострадали и были госпитализированы в больницу. Также в медучреждение увезли и водителя.

“Сейчас нам привезли 3 пострадавших в этом ДТП. Одна пожилая женщина в тяжелом состоянии. У нее много переломов, а также переломы ребер. Еще двое – с черепно-мозговыми травмами. Другие еще не поступили в больницу”, – рассказал главный врач городской клинической больницы Ужгорода.

На месте ДТП работает полиция. После оказания медицинской помощи водителя будет допрошен.

Как сообщал “источник”, ранее в Кропивницком на улице Новгородской автомобиль Mazda 3 влетел в остановку общественного транспорта.