Пыльная буря из Сахары закрыла небо над несколькими странами: впечатляющие фото и видео

Над территорией части стран Карибского бассейна и штата Флорида (США) небо потемнело из-за пылевой бури, которая прошла через Атлантический океан из африканской пустыни Сахары.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ВВС.

Еще в воскресенье, 21 июня, пылевая буря из Африки добралась до Пуэрто-Рико и охватила Кубу и часть Мексики. Впоследствии мутное облако песка и пыли распространилось на территорию от Венесуэлы до побережья Флориды, окрашивая небо в серовато-желтые цвета.

Жители стран Карибского бассейна делятся фотоснимками и видео этого явления, характерного для пустынных регионов мира. Облако пыли из Сахары было поднято ветрами высоко в атмосферу, после чего его унесло за много миль от места происхождения.

В некоторых районах Карибского бассейна и Центральной Америки в течение недели прогнозируют низкую видимость и плохое качество воздуха.

На спутниковых снимках была замечена еще одна туча пыли, которая выходит из Сахары и двигается через Атлантику.

Как сообщал “источник”, на украинском Полесье из-за песчаных бурь поля превратились пустыню.